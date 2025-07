Una nuova pista per lo Spazio: lavori in corso all’aeroporto del cosmodromo di Vostochny | FOTO

MeteoWeb

Presso il cosmodromo di Vostochny, in Russia, è in costruzione una nuova pista d’atterraggio destinata a rivoluzionare il trasporto di carichi spaziali. Con una lunghezza di 3.250 metri e una larghezza di 60 metri, la pista potrà accogliere sia aerei passeggeri sia cargo, compresi quelli che trasportano satelliti e altri veicoli spaziali. Per realizzare questa infrastruttura sono stati utilizzati ben 198 mila metri cubi di calcestruzzo, arricchito con speciali additivi per aumentare la resistenza e sopportare le sollecitazioni dei voli cargo più pesanti. Il completamento dell’aeroporto è previsto per il 2026.

Oltre alla pista, il progetto comprende la costruzione di un comando di controllo, una stazione di soccorso, servizi aeroportuali, reti di comunicazione, impianti per acqua e riscaldamento, e un moderno terminal passeggeri.

Recentemente, l’aeroporto ha accolto per la prima volta un volo con a bordo i satelliti Ionosfera-M n° 3 e n° 4, il cui lancio è pianificato per la fine di luglio.