Nuovo caso di aviaria in Cambogia, è il 13° quest’anno

Un bambino cambogiano di 6 anni è risultato positivo all’influenza aviaria A/H5N1 ed è ricoverato in gravi condizioni. È il 13° caso registrato in Cambogia dall’inizio dell’anno e l’8° solo da giugno, come comunicato dal Ministero della Salute cambogiano tramite i suoi canali social. Il piccolo presenta sintomi severi tra cui febbre, tosse, diarrea, vomito e difficoltà respiratorie. Secondo le autorità, la fonte del contagio potrebbe essere stata il contatto con polli infetti. A luglio, nel villaggio dove vive il bambino, sono stati segnalati diversi casi di malattia e morte tra i volatili.

Il bambino si sarebbe recato a casa di un parente dove, a circa 100 metri, si trovavano quasi 100 polli morti: ne ha portato uno alla nonna per cucinarlo, esponendosi così al virus.

Le autorità sanitarie hanno già avviato misure di controllo dell’infezione e tracciamento dei contatti per contenere la diffusione del virus e prevenire nuovi casi.