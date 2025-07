Stanotte nuovo lancio del razzo Vega-C, il 2° del 2025

MeteoWeb

È tutto pronto per il nuovo lancio del razzo europeo Vega-C, realizzato dall’italiana Avio, che partirà alle 04:03 del 26 luglio dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Questa sarà la 2ª missione del 2025 per Vega-C, dopo il volo di aprile con il satellite Biomass dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e il 4° lancio complessivo dal debutto nel 2022.

A bordo del razzo viaggeranno 4 satelliti da circa 250 kg ciascuno della costellazione Co3D (Costellazione Ottica in 3D), progettati da Airbus. Questi satelliti mapperanno la superficie terrestre in tre dimensioni, collaborando con i satelliti Pleiades già in orbita. Il sistema Co3D sarà in grado di generare mappe 3D con una risoluzione spaziale di circa 50 cm e coprire fino a 40 milioni di km quadrati all’anno: una velocità record, unita a un livello di dettaglio senza precedenti. Le immagini saranno utilizzate sia per scopi civili, come la gestione del territorio e la prevenzione dei disastri naturali, sia in ambito militare. Si stima che l’intero pianeta potrà essere mappato entro 5 anni.

Insieme a Co3D volerà anche MicroCarb, missione dell’agenzia spaziale francese CNES coordinata dall’ESA per conto della Commissione Europea. MicroCarb misurerà le fonti e i serbatoi di anidride carbonica su scala globale, dati cruciali per capire l’impatto delle attività umane e naturali sul clima. Queste informazioni saranno integrate con i dati di altre missioni, come Biomass dell’ESA e OCO-2 della NASA, per migliorare la lotta contro i cambiamenti climatici.