Nuovo oggetto interstellare nel Sistema Solare, 3I/ATLAS potrebbe essere la cometa più antica mai osservata

MeteoWeb

Il 1° luglio 2025, il telescopio ATLAS in Cile ha captato un segnale che sta elettrizzando la comunità astronomica: un nuovo oggetto interstellare, battezzato 3I/ATLAS. Questo visitatore cosmico, ricco di ghiaccio d’acqua, è solo il 3° oggetto proveniente da oltre il nostro Sistema Solare ad essere individuato nel nostro vicinato cosmico e il primo a raggiungere la nostra galassia da una regione completamente diversa della Via Lattea.

Secondo Matthew Hopkins, astronomo dell’Università di Oxford, 3I/ATLAS potrebbe avere più di 7 miliardi di anni, rendendola potenzialmente la cometa più antica mai osservata. Hopkins ha presentato i suoi risultati al National Astronomy Meeting 2025 della Royal Astronomical Society a Durham.

Un viaggio da unaregione sconosciuta

A differenza dei 2 oggetti interstellari precedentemente scoperti, 1I/’Oumuamua (2017) e 2I/Borisov (2019), 3I/ATLAS sta percorrendo un percorso ripido attraverso la galassia. La sua traiettoria suggerisce che potrebbe provenire dal “disco spesso” della Via Lattea, una popolazione di stelle antiche che orbitano al di sopra e al di sotto del sottile piano dove risiedono il Sole e la maggior parte delle stelle.

“Tutte le comete non interstellari, come la cometa di Halley, si sono formate con il nostro Sistema Solare, quindi hanno fino a 4,5 miliardi di anni“, spiega Hopkins. “Ma i visitatori interstellari hanno il potenziale per essere molto più antichi, e tra quelli finora conosciuti, il nostro metodo statistico suggerisce che 3I/ATLAS è molto probabilmente la cometa più antica che abbiamo mai visto“.

Un modello predittivo

La ricerca di Hopkins, basata su un modello sviluppato durante il suo dottorato, prevede che, dato che 3I/ATLAS si è probabilmente formata attorno a una vecchia stella del disco spesso, dovrebbe essere ricca di ghiaccio d’acqua.

“È un oggetto proveniente da una parte della galassia che non abbiamo mai visto da vicino“, afferma Chris Lintott, co-autore dello studio e presentatore del programma della BBC “The Sky at Night”. “Pensiamo che ci sia una probabilità di due terzi che questa cometa sia più vecchia del Sistema Solare e che stia vagando nello Spazio interstellare da allora“.

Le prime osservazioni indicano che la cometa è già attiva e potenzialmente più grande dei suoi predecessori interstellari. Man mano che si avvicinerà al Sole, la luce solare riscalderà la sua superficie, innescando l’attività cometaria, ovvero l’emissione di vapore e polveri che creano una chioma e una coda luminose.

Implicazioni per il futuro dell’astronomia

La scoperta di 3I/ATLAS e la sua potenziale età hanno implicazioni significative per il numero di oggetti simili che i futuri telescopi, come il nuovo Osservatorio Vera C. Rubin, potranno rilevare. Potrebbe anche fornire indizi sul ruolo che le antiche comete interstellari giocano nella formazione di stelle e pianeti attraverso la galassia.

“Siamo in un momento emozionante: 3I sta già mostrando segni di attività. I gas che potrebbero essere visti in futuro mentre 3I viene riscaldata dal Sole metteranno alla prova il nostro modello“, ha dichiarato Michele Bannister, co-autrice dello studio e ricercatrice presso l’Università di Canterbury in Nuova Zelanda. “Alcuni dei più grandi telescopi del mondo stanno già osservando questo nuovo oggetto interstellare; uno di essi potrebbe riuscire a scoprirlo!”

La scoperta di 3I ha colto di sorpresa il team proprio mentre si preparava per l’inizio delle operazioni di rilevamento con l’Osservatorio Vera C. Rubin, che, secondo il loro modello, dovrebbe scoprire tra 5 e 50 oggetti interstellari.

“La comunità scientifica del Sistema Solare era già entusiasta delle potenziali scoperte che Rubin farà nei prossimi 10 anni, incluso un numero senza precedenti di oggetti interstellari“, ha affermato la co-ricercatrice Rosemary Dorsey, dell’Università di Helsinki. “La scoperta di 3I suggerisce che le prospettive per Rubin potrebbero ora essere più ottimistiche; potremmo trovare circa 50 oggetti, alcuni dei quali di dimensioni simili a 3I. La notizia di questa settimana, soprattutto subito dopo le prime immagini di Rubin, rende l’imminente inizio delle osservazioni ancora più emozionante“.

Il modello di Hopkins, chiamato “Ōtautahi–Oxford Model“, rappresenta la prima applicazione in tempo reale di una modellizzazione predittiva a una cometa interstellare. Per coloro che desiderano dare un’occhiata a 3I/ATLAS, dovrebbe essere visibile attraverso un telescopio amatoriale di dimensioni ragionevoli tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.