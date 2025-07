Le nuvole Mammatus a Lomazzo: il cielo si trasforma in uno spettacolo surreale | FOTO

MeteoWeb

A Lomazzo, in provincia di Como, il cielo ha regalato uno spettacolo affascinante e poco comune: le nuvole Mammatus. Ezio Cairoli ha catturato con maestria queste formazioni sorprendenti che, con la loro caratteristica forma a “grappolo”, hanno reso il paesaggio ancora più suggestivo. Le nuvole Mammatus si distinguono per le loro protuberanze rotonde e pendenti verso il basso, che ricordano dei sacchetti o delle tasche. Si formano solitamente sotto la base di un cumulonembo e sono spesso associate a temporali intensi, anche se la loro presenza non implica necessariamente condizioni meteorologiche estreme.

La fotografia scattata da Cairoli mostra la spettacolare consistenza del cielo sopra Lomazzo, con le nuvole che sembrano scolpite e in movimento, creando un effetto quasi surreale. Questi fenomeni sono il risultato di correnti d’aria discendenti cariche di umidità che condensano formando le tipiche sacche arrotondate. Gli appassionati di meteorologia e fotografia naturalistica sanno quanto sia raro e affascinante assistere a uno scenario simile. Le Mammatus, con la loro forma unica, sono uno dei segni più spettacolari della potenza e della bellezza della natura.