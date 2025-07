Oggi 13 incendi in Sardegna: in volo elicotteri e Canadair

MeteoWeb

Sono 13 gli incendi registrati oggi in Sardegna, 4 dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Nel primo caso, le fiamme hanno interessato le campagne del Comune di Cardedu, in località F. Pelau, e le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Osini e Tortolì, dal Nucleo Gauf del Cfva di Lanusei coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di San Cosimo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanusei e una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Cardedu.

Nel secondo, l’incendio era boschivo a Sinnai, in località Baccu Sturrui, e le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Campu Omu, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Villasalto, Pula e Fenosu (Super Puma). Sono intervenuti due Canadair provenienti dall’ aeroporto di Olbia. Sul posto hanno operato due squadre dell’Agenzia Forestas di Burcei e i volontari di Quartu S. Elena.

Il terzo, nel Comune di San Nicolò d’Arcidano, in località Terranova, e le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Marrubiu e Guspini, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalle base Cfva di Sorgono. Sul posto hanno operato due squadre dell’Agenzia Forestas di Guspini e Arborea, i Barracelli di Terralba e i VVF di Terralba.

Infine, il quarto a Genoni, in località N.ghe Dom’ e biriu, e le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Laconi, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalle base Cfva di San Cosimo. Sul posto hanno operato una squadra dell’Agenzia Forestas di Nurallao e i volontari di Laconi.

Allerta incendi per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di domani, sabato 19 luglio, emanando allerta gialla e arancione sul territorio, come indicato nella mappa seguente. In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino di allerta.