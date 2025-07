Oggi 25 incendi in Sardegna: due Canadair in azione ad Ales | FOTO

MeteoWeb

Sono 25 gli incendi occorsi oggi sul territorio regionale della Sardegna, per nove dei quali è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Due Canadair in azione per spegnere il vasto rogo boschivo divampato questo pomeriggio in agro di Ales, località Perda Casteddu (foto della gallery scorrevole in alto). Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Corpo forestale di Ales, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi di Fenosu (SuperPuma), Bosa, Farcana, Alà dei Sardi (SuperPuma). Sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco, squadre dell’Agenzia Forestas di Morgongiori, Pau e Usellus, volontari di Senorbì e Siurgus Donigala.

Altro incendio boschivo nel Comune di Codrongianos, località Matta Chivasu, le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del CFVA di Ploaghe, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base CFVA di Anela. Sono intervenute tre squadre di Forestas dei cantieri di Ploaghe, Ardara e Osilo, dei barracelli di Muros e i Vigili del Fuoco di Sassari.

A Carloforte, in località M. Giannurango, le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale di Sant’Antioco, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base CFVA di Pula e Villasalto.

Altri incendi sono scoppiati ancora ad Ales, località Castello Barumele; a San Giovanni Suergiu, località Is Cordeddas; in agro di Assemini, località Flumini Mannu; nelle campagne di Jerzu, località Nuraghe Ulei.