Oggi 26 incendi in Sardegna: in azione diversi Canadair | FOTO

Sono 26 gli incendi segnalati oggi in Sardegna dalla Sala operativa unificata permanente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, cinque dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale. Il primo rogo ha interessato l’agro del Comune di Furtei, in località Baccalillus. Le fiamme hanno percorso seminativi e incolti. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale del Nucleo Gauf Cfva di Cagliari, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Pula. Sul posto sono intervenute due squadre dei Barracelli di Furtei e Sanluri, una squadra dell’Agenzia Forestas di Senorbì e due squadre dei Vigili del Fuoco di Sanluri.

Il secondo incendio, ancora in corso, si è verificato nell’agro del Comune di Nurri, in località Ex Galoppatoio. Le fiamme, originate da un campo incolto vicino al campo sportivo comunale, stanno interessando un’ampia superficie boscata della pineta comunale. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di Villasalto, Sorgono e Fenosu (Super Puma). Si è reso necessario il concorso aereo nazionale con l’intervento di 3 Canadair provenienti da Olbia. Sul posto intervengono i Vigili del Fuoco di Mandas, cinque squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Isili, Villanovatulo, Nurallao e Sadali, due squadre dei volontari di Orroli e Isili.

Il terzo rogo è avvenuto nell’agro del Comune di Sanluri, in località San Michele. Le fiamme hanno percorso un rimboschimento di conifere, seminativi e vegetazione riparia. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Villacidro e del Nucleo Gauf di Cagliari, coadiuvati dal personale a bordo dell’elicottero AW139 dell’Aeronautica Militare di stanza a Decimomannu. Sul posto sono intervenuti i barracelli di Serramanna e due squadre di volontari di Villacidro e Serramanna.

Il quarto incendio, ancora in corso, è scoppiato nell’agro del Comune di Furtei, in località Riu Scala. Le fiamme stanno interessando un rimboschimento di conifere alla periferia est dell’abitato. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base Cfva di Pula, supportato dagli elicotteri AW139 Aeronautica militare di stanza a Decimomannu e AB412 Esercito italiano di stanza a Elmas. Sul posto intervengono una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Barumini, una squadra di volontari di Guasila e i Vigili del Fuoco di Sanluri.

Il quinto rogo, ancora attivo, è scoppiato nell’agro del Comune di Nuxis, in località Punta Sugraxia. Le fiamme, originate da una carrareccia a ridosso della strada statale 293, stanno interessando una superficie boscata nei pressi della diga di Bau Pressiu. Le operazioni di spegnimento sono coordinate dal personale della Stazione del Corpo forestale di Santadi, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi Cfva di San Cosimo e Pula. Sul posto intervengono due squadre dell’Agenzia Forestas di Nuxis-Sa Marchesa, due squadre di volontari di Santadi e una pattuglia Ffpp per servizio di ordine pubblico e gestione traffico veicolare.

Allerta incendi anche per domani in Sardegna

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un nuovo bollettino sul pericolo incendi per la giornata di domani, martedì 22 luglio, emettendo allerta arancione (pericolosità alta) sul settore nordorientale e meridionale dell’isola; allerta gialla sul resto del territorio. In caso di allerta arancione, “le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”, si legge nel bollettino di allerta.