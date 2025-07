Oggi l’Earth Overshoot Day: l’umanità ha esaurito le risorse del pianeta

MeteoWeb

Una data che pesa come un macigno sul futuro del pianeta: oggi cade l’Earth Overshoot Day, il giorno in cui l’umanità ha consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare in un anno. Da domani, vivremo “a credito”, erodendo ulteriormente il capitale naturale e aggravando un debito ecologico globale che compromette il benessere delle generazioni future. I numeri parlano chiaro e descrivono una corsa inarrestabile verso il limite: nel 1970 l’Overshoot Day cadeva a dicembre; solo lo scorso anno era il primo agosto; oggi arriva addirittura 7 giorni prima, il 24 luglio.

Secondo le stime del WWF, la popolazione mondiale consuma ogni anno risorse pari a quelle fornite da 1,8 pianeti Terra. In altre parole, il nostro consumo supera dell’80% la capacità rigenerativa degli ecosistemi terrestri. Questo squilibrio non è soltanto una statistica: è la radice delle più gravi emergenze ambientali del nostro tempo, come la perdita di biodiversità, la deforestazione, il degrado del suolo, l’esaurimento di risorse chiave come acqua dolce e stock ittici, e l’accumulo di gas serra responsabile della crisi climatica.

Il quadro si fa ancora più preoccupante se si guarda al debito ecologico cumulativo che abbiamo accumulato: per rimediare, servirebbero idealmente 22 anni consecutivi di produttività ecologica senza alcun eccesso di consumo. Ma questa rimane una possibilità solo teorica, poiché una parte significativa della capacità rigenerativa della Terra è già stata irrimediabilmente compromessa: foreste distrutte, suoli erosi, mari impoveriti e specie estinte sono danni che non possiamo semplicemente “ricostruire”.