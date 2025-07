Ondata di caldo in Giappone: il Nord soffoca, allerta rossa

MeteoWeb

In Giappone, l’isola settentrionale di Hokkaido, solitamente associata a inverni rigidi e paesaggi innevati, sta affrontando un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature record che hanno spinto le autorità giapponesi a emettere allerte per colpi di calore a livello nazionale. Mercoledì scorso 8 città e un distretto dell’isola hanno registrato le temperature più alte dal 1977, anno in cui sono iniziate le rilevazioni ufficiali. La località più colpita è stata Bihoro, dove il termometro ha toccato +38,2°C nel pomeriggio, una temperatura inusuale per la regione.

Secondo l’Agenzia meteorologica giapponese (JMA), questa ondata di caldo è il risultato di una combinazione di fattori: cielo sereno, flussi di aria calda provenienti dalla Cina e venti secchi che scendono dai pendii.

Questo caldo torrido segue un giugno da record, che è stato il più caldo mai registrato in Giappone. Il Ministero dell’Ambiente giapponese ha esteso l’allerta per colpi di calore a gran parte dell’arcipelago, inclusa metà dell’Hokkaido. Sebbene le temperature attuali siano eccezionali, il record assoluto per Hokkaido rimane +39,5°C, registrato a Saroma nel maggio 2019.