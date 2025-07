Ondata di caldo storica nel Nord Europa: temperature record

MeteoWeb

Un’ondata di caldo sta interessando il Nord Europa negli ultimi giorni, con temperature che superano di 8-10°C le medie stagionali, stabilendo nuovi record. La Scandinavia, in particolare la Norvegia, ha registrato valori importanti, con località come Maraker che hanno toccato i +34,3°C e Gartland i +33,6°C. Si prevedono ulteriori giorni sopra i +32/+33°C, un evento da considerarsi storico. Anche l’Islanda è stata colpita, con +27°C registrati a oltre 500 metri sul livello del mare. Persino in Groenlandia, a 70 gradi di latitudine, si sono raggiunti i +23,1°C.

Finlandia e Svezia stanno affrontando le temperature più alte dell’estate, con allarmi emessi dagli istituti meteorologici. In Finlandia, la soglia di allerta scatta a +27°C o con una media giornaliera superiore a +20°C. La Svezia dichiara allerta gialla con previsioni di massime sopra i +30°C per 4 giorni consecutivi. Lunedì, Kaskinen, in Finlandia, ha stabilito un nuovo record nazionale con +31,6°C.

Gli esperti attribuiscono questa ondata di calore a un sistema di alta pressione, spesso definito “cupola di calore”, che intrappola l’aria calda sull’Europa occidentale.