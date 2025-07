Ondata di caldo in Francia: 2 morti per malori

MeteoWeb

“Due persone sono morte in seguito a malori” collegati all’ondata di caldo di questi giorni in Francia: è quanto ha reso noto il Ministro della Transizione Ecologica, Agnès Pannier-Runacher, aggiungendo che “oltre 300 persone sono state assistite dopo chiamate di emergenza“. Nel Paese è stato registrato il secondo mese di giugno più caldo da quando si effettuano le rilevazioni, nel 1900, ha annunciato Pannier-Runacher: “Giugno 2025 diventa il secondo mese di giugno più caldo dall’inizio delle misurazioni nel 1900dopo il mese di giugno del 2003“. L’anomalia della temperatura ha fatto registrare +3,3 gradi contro i +3,6 gradi del giugno 2003.

L’allerta rossa per il caldo in Francia resta in vigore per oggi solo in 4 dipartimenti (contro i 16 di ieri), mentre sono 55 i dipartimenti per i quali è in vigore l’allerta arancione: è quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso da Météo France. Per l’Ile de France, cioè la regione di Parigi, il livello di allerta è arancione.