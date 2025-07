Orsini (Confindustria): “nucleare unica via per evitare il blackout”

MeteoWeb

“Siamo i più grandi sostenitori del nucleare, l’abbiamo detto dal primo giorno. È energia continua, considerata green, di che parliamo? Quello che dobbiamo fare oggi è riuscire a far cambiare idea alle persone, convincerle che quella è l’unica via di salvaguardia nazionale per il nostro sistema produttivo ma anche familiare. Stiamo andando in blackout in alcune città del Nord per l’utilizzo dei condizionatori, poi ci attacchiamo anche le auto elettriche e i data center”. Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenuto all’assemblea pubblica dell’Unione industriali di Napoli. “Se oggi consumiamo 200 terawatt/ora e nei prossimi anni si raggiungeranno i 400, come facciamo? Togli il gas e andiamo in blackout”, ha chiuso Orsini.