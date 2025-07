Orso bruno abbattuto dopo l’attacco mortale a un uomo

MeteoWeb

Un orso bruno è stato ucciso nelle prime ore di oggi nei pressi della città di Fukushima, nella sottoprefettura di Oshima sull’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone, dove la settimana scorsa un uomo è stato ucciso in un attacco di orso, secondo quanto riportato dai media locali. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto una segnalazione da un residente della città di Fukushima (da non confondere con l’omonima città e prefettura sull’isola di Honshu), secondo cui un orso è stato avvistato nella zona di Tsukisaki intorno alle 2 del mattino, ora locale, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica Nhk. Agenti di polizia e cacciatori si sono precipitati sul posto e hanno avvistato un orso bruno alto circa un metro e mezzo. I cacciatori avrebbero ucciso l’animale intorno alle 3.30 del mattino, ora locale. Nella città di Fukushima, un fattorino di 52 anni è stato attaccato e ucciso da un orso bruno nelle prime ore del 12 luglio scorso. Il luogo in cui è stato trovato morto si trovava a circa 800 metri dal punto dell’ultimo avvistamento.

La Polizia sta indagando per verificare se l’orso ucciso sia lo stesso che ha attaccato la vittima, si legge nel rapporto. In seguito all’attacco mortale, le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza per gli orsi bruni nella città, della durata di un mese. È la prima volta che viene diramato il livello di allerta più alto nella prefettura settentrionale di Hokkaido, con Polizia, Vigili del fuoco e cacciatori che pattugliano la città 24 ore su 24. Sull’isola di Hokkaido vive una popolazione di orsi bruni dell’Amur, o dell’Ussuri, plantigradi simili ai grizzly americani ma leggermente più piccoli, che raggiungono comunque un’altezza di 2,5 metri in piedi e possono superare i 4 quintali di peso.