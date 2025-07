L’Osservatorio del Mont Ventoux: uno scrigno della storia della meteorologia

MeteoWeb

Sulla sommità del Mont Ventoux, a 1.910 metri di altitudine, si erge un’imponente torre bianca che negli anni è diventata simbolo stesso della montagna. Molti la conoscono per le epiche tappe del Tour de France che vi terminano ai suoi piedi, ma pochi sanno che questo edificio ospita una delle strutture più affascinanti della Francia meridionale: l’Osservatorio meteorologico e di telecomunicazioni del Mont Ventoux. La sua storia inizia alla fine del XIX secolo, quando nel 1882 l’ingegnere Henri Bouvier installò qui una stazione meteorologica pionieristica. Era una costruzione semplice, ma rappresentava un ambizioso tentativo di monitorare un clima tra i più estremi d’Europa. Tuttavia, le condizioni meteo avverse, i venti violenti e le guerre mondiali interruppero più volte le attività nei decenni successivi.

Negli anni Sessanta del ‘900, il sito fu completamente rinnovato. Venne costruita una nuova torre alta circa 50 metri, destinata non solo alle osservazioni meteorologiche ma anche a ospitare potenti trasmettitori per la televisione e la radio. Da allora, la struttura ha assunto un ruolo strategico nelle telecomunicazioni: le sue antenne trasmettono segnali che coprono un ampio raggio, raggiungendo zone della Drôme e delle Bouches-du-Rhône, e supportano anche la telefonia mobile e altri servizi di comunicazione.

Con l’arrivo della tecnologia radar, il Mont Ventoux divenne un punto di osservazione aereo fondamentale. Nel 1995 venne installato un radar civile, protetto da un caratteristico radome bianco, che oggi contribuisce alla sorveglianza dello spazio aereo francese. Nonostante il ritiro del personale operativo negli anni Novanta, le misurazioni meteorologiche non sono scomparse: grazie a nuovi sensori e alla collaborazione con l’associazione Infoclimat, nel 2016 è stata ripristinata una stazione automatica in grado di fornire dati aggiornati sulle condizioni climatiche della vetta.

Il Mont Ventoux è famoso per il vento, il “Mistral”, che soffia con una frequenza impressionante, rendendo la raccolta di dati particolarmente preziosa per gli studi climatici e ambientali. L’osservatorio, inserito nel contesto del Parco Naturale Regionale del Mont Ventoux e della Riserva della Biosfera UNESCO, svolge un ruolo fondamentale nella sorveglianza ecologica, contribuendo a comprendere meglio i cambiamenti che interessano questo ecosistema fragile e unico.

Oggi la struttura non è aperta al pubblico, ma continua a esercitare un grande fascino. Per ciclisti e escursionisti, la vista della torre bianca annuncia l’arrivo in vetta, una sorta di traguardo iconico. Per i tecnici e i climatologi, invece, resta un punto di riferimento per il monitoraggio delle condizioni atmosferiche estreme e un nodo cruciale della rete di telecomunicazioni francesi.

L’Osservatorio del Mont Ventoux, dunque, è molto più di un semplice edificio. È la sintesi di storia, scienza e tecnologia, sospesa tra cielo e terra, capace di raccontare tanto il passato pionieristico delle osservazioni meteorologiche quanto le sfide contemporanee legate alla comunicazione e alla protezione dell’ambiente.

I dati meteo del Mont Ventoux

Il Mont Ventoux detiene il record del vento più forte mai registrato in Francia: nel marzo 1967, il “marin” (vento di sud) ha raggiunto picchi straordinari di 320 km/h, fenomeno che si è poi verificato nuovamente anche nel mese di novembre dello stesso anno. Subito sotto la cima, al celebre “Col des Tempêtes”, i venti regolari possono superare i 90 km/h oltre 240 giorni all’anno.

Temperature estreme