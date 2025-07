L’ossitocina protegge l’umore nelle donne durante menopausa e post-partum

MeteoWeb

Un nuovo studio presentato a ENDO 2025, il congresso annuale dell’Endocrine Society a San Francisco, rivela che l’ossitocina potrebbe avere un ruolo protettivo contro i disturbi dell’umore causati da sonno frammentato e cambiamenti ormonali nelle donne durante il post-partum e la menopausa. I ricercatori del Brigham and Women’s Hospital e della Harvard Medical School hanno studiato 38 donne sane in premenopausa, sottoponendole a 2 cicli di degenza di 5 notti. Dopo 2 notti di sonno normale, le partecipanti hanno sperimentato 3 notti di sonno interrotto per simulare quanto accade nelle transizioni riproduttive. I risultati mostrano che l’interruzione del sonno ha aumentato sia i disturbi dell’umore sia i livelli di ossitocina, ma le donne con livelli più alti di ossitocina prima del sonno disturbato hanno riportato meno sintomi depressivi il giorno successivo.

“L’ossitocina potrebbe agire come un ‘tampone biologico’ durante periodi di vulnerabilità ormonale ed emotiva“, spiega Irene Gonsalvez, psichiatra e docente alla Harvard Medical School. Lo studio evidenzia come disturbi del sonno spesso sottovalutati possano avere effetti significativi sulla salute emotiva, e apre nuove prospettive su trattamenti che vadano oltre antidepressivi e terapie ormonali, sfruttando il potenziale protettivo dell’ossitocina.