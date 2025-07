Pakistan, boom dell’energia solare: dai quartieri poveri ai tetti di tutto il Paese, una rivoluzione spinta dalle crisi

MeteoWeb

Sfiniti da ripetute interruzioni di corrente e da bollette elettriche paradossalmente esorbitanti, sempre più pakistani stanno installando pannelli solari sui propri tetti, cogliendo di sorpresa il governo, alle prese con miliardi di dollari di deficit. Un tempo appannaggio dei quartieri più ricchi, l’energia solare è recentemente emersa come la principale fonte energetica del paese, facendo la sua comparsa anche nei quartieri meno abbienti, dove i residenti stanno stringendo la cinghia per permettersela. “L’energia solare ci semplifica la vita, ma è una scelta difficile per persone come noi”, afferma Farida Salim, nella sua modesta casa in un vicolo di Karachi, una megalopoli sulla costa meridionale del paese. Mentre le temperature superano i 40 °C, accoglie con favore i vicini che si rifugiano vicino al suo ventilatore e godono di un altro fenomeno raro: l’assenza di interruzioni di corrente. Salim è isolata dalla rete elettrica dall’anno scorso, quando si è rifiutata di pagare le bollette per protestare contro le interruzioni di corrente di 18 ore. Vedova e madre di due figli disabili, ha venduto i suoi gioielli e preso in prestito denaro dai parenti per acquistare due pannelli solari, un inverter e una batteria per 180.000 rupie (540 euro).

La rivoluzione dell’energia solare

In Pakistan, l’energia solare rappresentava meno del 2% del mix energetico nel 2020 e il 10,3% nel 2024, secondo i dati raccolti dal think tank energetico Ember. E nei primi cinque mesi del 2025, questa cifra quasi raddoppierà, raggiungendo il 24%, diventando la principale fonte di elettricità, eclissando gas, carbone, nucleare e idroelettrico, che sono stati oggetto di investimenti per centinaia di milioni di dollari negli ultimi decenni. Il Paese si sta quindi avvicinando all’obiettivo di raggiungere il 60% di energia rinnovabile entro il 2030. Negli ultimi anni, l’aumento dei prezzi globali dell’energia e le ripetute richieste del Fondo Monetario Internazionale (FMI) di ridurre i sussidi hanno spinto il governo ad aumentare i prezzi dell’elettricità: in tre anni, sono aumentati a volte del 155% e le bollette a volte superano il costo dell’affitto.

“La corsa all’energia solare non è frutto di un impulso governativo”, osserva Mohammed Bassit Ghauri, esperto di transizione energetica presso il Pakistani Renewable First Institute. “I residenti hanno fatto questa scelta a causa della frustrazione per l’inefficienza dell’energia convenzionale”, ha dichiarato. Il Paese, che conta 255 milioni di abitanti, si rifornisce di energia dalla vicina Cina, dove i prezzi delle apparecchiature solari sono crollati negli ultimi anni a causa della sovrapproduzione, della concorrenza e dei progressi tecnologici, diventando il terzo maggiore importatore. “Il Pakistan è chiaramente leader nell’energia solare sui tetti”, osserva Dave Jones, analista capo di Ember. Ma questo preoccupa il governo, già indebolito da un deficit di 8 miliardi di dollari (6,8 miliardi di euro) nel settore energetico. Oltre alle costose importazioni di combustibili fossili, rivendute in perdita ai fornitori statali, Islamabad è vincolata da contratti con i fornitori di energia privati, alcuni dei quali di proprietà cinese, a pagare loro un prezzo fisso indipendentemente dalla domanda.