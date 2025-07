Panama: esercitazioni militari con gli USA per proteggere il Canale

MeteoWeb

Il Canale di Panama, arteria strategica del commercio mondiale, torna al centro delle tensioni geopolitiche. L’esercito statunitense, in collaborazione con la polizia panamense, ha avviato nuove esercitazioni militari mirate a rafforzare la sicurezza della rotta, in un contesto segnato dalle preoccupazioni per la crescente influenza della Cina. Tre elicotteri statunitensi – due UH-60 Black Hawk e un CH-47 Chinook – sono atterrati presso la base del Servizio Aeronavale Nazionale Panamense (SENAN), situata nell’ex base militare statunitense di Howard, vicino all’aeroporto di Panama Pacifico. Le manovre, attive da 23 anni, includono operazioni di imbarco e sbarco, missioni di soccorso e test di comunicazioni, e si concluderanno venerdì.

Queste attività rientrano in un accordo bilaterale siglato ad aprile, che consente agli Stati Uniti di utilizzare basi aeree e navali panamensi per tre anni, rinnovabili. Il presidente statunitense Donald Trump ha giustificato la pressione diplomatica sostenendo che il canale rischia di cadere sotto controllo cinese, pur essendo utilizzato intensamente sia da Pechino che da Washington.

Il presidente panamense José Raúl Mulino ha ribadito che la gestione dei pedaggi spetta all’Autorità del Canale di Panama, ente autonomo, evidenziando così la complessità di bilanciare sovranità nazionale e dinamiche geopolitiche globali.