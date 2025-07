Parapendio precipita durante un temporale: grave un 35enne, salvo l’altro passeggero

MeteoWeb

Attorno alle 18, il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per un parapendio biposto precipitato dopo il decollo dalla Colma di Malcesine. Lo rende noto il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, secondo cui, imperversando il temporale, tre squadre si sono messe in movimento, non sapendo se i due elicotteri attivati, quello di Verona e quello di Brescia, sarebbero stati in grado di intervenire. La vela aveva impattato sul prato, una trentina di metri di dislivello più bassa del sentiero numero 16, e non si conoscevano esattamente le condizioni delle due persone cadute, si sottolinea nella nota del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto. Fortunatamente, durante un’apertura nel maltempo, l’eliambulanza di Verona è riuscita a verricellare medico, infermiere e tecnico di elisoccorso.

Una volta a terra, i soccorritori hanno appurato che uno dei due parapendisti era illeso, mentre l’altro, un trentacinquenne straniero di cui non sono note le generalità, aveva riportato nell’urto un probabile grave politrauma. Sono state prestate le cure urgenti all’uomo, recuperato prima che le nubi si richiudessero, anche con il supporto del tecnico di elisoccorso di Brescia calato con il verricello. L’infortunato è stato trasportato a Borgo Trento. Le squadre di Verona in arrivo sono state fatte rientrare, termina la nota.