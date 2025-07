Paura al Gijón AirShow: jet militare sfiora il pubblico durante una manovra azzardata | VIDEO

MeteoWeb

Tragedia sfiorata al Gijón AirShow in Spagna. Il pilota di un jet militare ha fatto una manovra azzardata, rischiando di schiantarsi sul pubblico. Le riprese di quanto accaduto mostrano il velivolo sfrecciare pericolosamente sopra l’acqua della baia di San Lorenzo e, poi, vicinissimo alla gente sulla spiaggia che assisteva in costume e sotto gli ombrelloni alla manifestazione. Attimi di paura che hanno lasciato il posto al sollievo, quando il pilota ha ripreso il controllo del mezzo tra gli applausi degli spettatori del Festival.

Le reazioni

“Errore o maestria?” si chiede uno dei tanti presenti all’evento che hanno ripreso con il telefonino quanto accaduto, condividendolo sul social X. “Di sicuro un genio nel riparare all’errore” scrivono. E c’è anche chi ipotizza che possa averlo fatto per evitare un uccello che gli stava volando vicino. “L’errore non è suo, ma di chi ha deciso di fare l’Airshow vicino alla spiaggia” sostengono in molti tra i commenti ai tanti filmati, che raccontano quella giornata da paura, sui social.