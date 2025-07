Naso all’insù per le Perseidi: lo spettacolo delle stelle cadenti comincia in condizioni perfette (ma non durerà a lungo)

MeteoWeb

Il celebre sciame meteorico delle Perseidi torna a illuminare il cielo dell’emisfero boreale, con l’inizio previsto oggi, giovedì 17 luglio 2025. Anche se quest’anno la notte del picco, tra il 12 e il 13 agosto, sarà disturbata dalla forte luce lunare, ci saranno comunque notti ideali per godersi lo spettacolo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per non perdersi le “lacrime di San Lorenzo”.

Quando e dove vedere le Perseidi

Tradizionalmente, il momento migliore per osservare le Perseidi coincide con la notte del picco, tra il 12 e il 13 agosto, quando si possono raggiungere anche 100 meteore all’ora in condizioni perfette. Tuttavia, quest’anno la vicinanza con il plenilunio renderà visibili solo le meteore più luminose, “oscurando” il resto dello spettacolo.

Per questo motivo, gli appassionati sono invitati a guardare il cielo già nelle settimane precedenti. Da oggi la Luna all’Ultimo Quarto sorgerà solo intorno a mezzanotte, lasciando qualche ora di cielo buio perfetto per l’osservazione. In particolare, la notte tra il 29 e il 30 luglio promette di essere la migliore: oltre alle Perseidi, saranno visibili anche le meteore dei Delta Aquaridi e degli Alpha Capricornidi, che raggiungeranno il loro massimo insieme.

Anche verso la metà di agosto, intorno al 15 agosto, quando la Luna comincerà a calare, si potranno vedere ancora alcune meteore “ritardatarie” delle Perseidi.

Cosa aspettarsi

In questa fase iniziale dello sciame, il numero di meteore osservabili sarà più basso, intorno a 5–15 meteore all’ora. Tuttavia, il cielo sarà molto più buio rispetto alla notte del picco, permettendo di ammirare al meglio le caratteristiche tipiche delle Perseidi: scie veloci, luminose e spesso spettacolari.

Il punto nel cielo da cui sembrano originarsi – detto radiante – si trova nella costellazione di Perseo, verso Nord/Est. È importante ricordare però che le meteore possono apparire in qualsiasi zona del cielo, quindi conviene scegliere un luogo con visuale ampia e senza ostacoli.

Consigli per l’osservazione

Per godersi davvero lo spettacolo, è fondamentale trovare un luogo lontano dalle luci artificiali. Verificare che il cielo sia sereno e privo di nuvole è altrettanto importante. L’osservazione delle stelle cadenti si fa meglio a occhio nudo: telescopi e binocoli non servono, perché limitano il campo visivo.

Portate con voi una sedia reclinabile o una coperta su cui sdraiarvi, vestiti caldi anche d’estate, spray antizanzare e qualche snack. Evitate di guardare il telefono, che compromette la visione notturna: se serve luce, preferite una torcia a luce rossa. Ogni tanto fate pause per riposare gli occhi.

E dopo le Perseidi?

Il prossimo sciame meteorico importante sarà quello delle Orionidi, attivo dal 2 ottobre al 12 novembre, con il picco previsto tra il 22 e il 23 ottobre. Quest’anno coinciderà con il novilunio, garantendo condizioni ideali (meteo permettendo). Anche se il numero di meteore sarà più basso – circa 10–20 meteore all’ora – lo spettacolo sarà comunque suggestivo.