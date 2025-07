Proroga di sei mesi per il piano di sviluppo dei giacimenti petroliferi in Kenya

MeteoWeb

Tullow Oil Plc e Gulf Energy Ltd. hanno ottenuto una proroga per presentare un piano di sviluppo per i giacimenti in Kenya, un passaggio cruciale per completare la vendita delle attività. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Tullow ha accettato di vendere i giacimenti petroliferi alla società commerciale con sede a Nairobi ad aprile, dopo aver faticato per oltre un decennio per rimetterli in funzione. L’accordo da 120 milioni di dollari è stato accolto con favore dagli investitori desiderosi di vedere ridurresi i debiti di Tullow, ma è subordinato alla presentazione di un piano per riattivare il flusso di petrolio.

Alle aziende è stata concessa una proroga di sei mesi fino a dicembre, ha dichiarato telefonicamente Daniel Kiptoo, direttore generale dell’Autorità di regolamentazione dell’energia e del petrolio del Kenya. Sebbene l’autorità di regolamentazione auspichi progredisca più rapidi, si aspetta che Gulf Energy modifichi diversi aspetti del piano prima di presentarlo, ha aggiunto.