Pichetto: “l’eolico offshore in Italia ha un potenziale importante”

L’eolico offshore in Italia “ha una prospettiva importante e il nostro Paese è già leader europeo su alcune parti chiave“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in un videomessaggio al Summit sull’eolico offshore dell’Anev – Associazione nazionale energia del vento. “Siamo in testa per la tecnologia, esiste quindi tutto un potenziale per creare una filiera nazionale e noi“, ha evidenziato il Ministro che ha indicato l’obiettivo di “creare tutte le condizioni migliori per garantire lo sviluppo ulteriore di questa tecnologia“. “Potenziare le rinnovabili significa anche rafforzare la nostra sicurezza energetica, specie in un contesto internazionale segnato purtroppo da tensioni geopolitiche rilevantissime“, ha concluso Pichetto.