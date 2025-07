Il Piemonte fa i conti col maltempo: oltre 100 mm a Cossogno da ieri | DATI

MeteoWeb

Il Piemonte continua a fare i conti con il maltempo a causa di una bassa pressione posizionata sulla Francia, che nella giornata di ieri ha generato nuovi rovesci e temporali, particolarmente intensi su pianure e colline. Oggi, venerdì 25 luglio, la perturbazione avanza lentamente sul Nord Italia, mantenendo una instabilità: piogge e temporali stanno ancora interessando il Vercellese, il Novarese e il Verbano, ma tenderanno ad attenuarsi entro la mattinata.

Gli accumuli pluviometrici delle ultime 48 ore risultano significativi, con punte di 104 mm a Cossogno e 79 mm a Cursolo-Orasso nel Verbano-Cusio-Ossola, e oltre 60 mm sul versante Chierese delle colline del Po, come riporta il meteorologo Andrea Vuolo (Meteo in Piemonte). Nel pomeriggio-sera si potranno formare nuovi rovesci sparsi tra Biellese e Cuneese, con possibili sconfinamenti verso le pianure.

Le temperature massime, in ulteriore lieve calo, si attestano tra +24 °Ce +27°C, valori sotto la media stagionale. Tuttavia, da domani, lo spostamento della saccatura verso l’Adriatico favorirà il ritorno del sole e un graduale rialzo termico, che dovrebbe proseguire fino a domenica.

