Piogge monsoniche in India, 33 persone uccise dai fulmini

Almeno 33 persone sono morte questa settimana nello Stato del Bihar, nell’India nordorientale, a causa dei fulmini abbattutisi durante le piogge monsoniche: lo hanno riferito le autorità locali, precisando che decine di altre persone sono rimaste ferite. Secondo il dipartimento statale per la gestione dei disastri, le vittime erano in gran parte agricoltori e braccianti che si trovavano all’aperto tra mercoledì e giovedì. Il Linistro per la gestione dei disastri del Bihar, Vijay Kumar Mandal, ha fatto sapere che ai funzionari dei distretti colpiti è stato chiesto di sensibilizzare la popolazione affinché adotti misure precauzionali durante le allerte per fulmini.

Il governo statale ha inoltre annunciato un risarcimento di 4 milioni di rupie (circa 4.600 dollari) destinato alle famiglie delle vittime. Stando ai dati ufficiali, nel 2024 i fulmini hanno provocato almeno 243 morti nello Stato, mentre nel 2023 le vittime erano state 275.

La regione orientale dell’India, Bihar compreso, è colpita ogni anno da gravi inondazioni durante la stagione dei monsoni, che causano decine di morti e costringono centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case.