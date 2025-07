Piogge monsoniche in India: frane e inondazioni nel Nord, almeno 72 morti

MeteoWeb

Almeno 72 persone sono morte a seguito di frane e inondazioni che hanno colpito lo Stato dell’Himachal Pradesh, nel Nord dell’India. A darne notizia è stato il primo viceministro Mukesh Agnihotri, come riportato dall’agenzia Tass. Il monsone ha causato gravi danni in tutta la regione. Finora sono stati registrati almeno 72 decessi, ha riportato Agnihotri, aggiungendo che il governo locale ha mobilitato numerosi mezzi per ripristinare la viabilità, l’approvvigionamento idrico e la rete elettrica. L’Himachal Pradesh è da oltre 2 settimane interessato da intense piogge monsoniche e rimane alta l’allerta per ulteriori precipitazioni.