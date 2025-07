Piogge monsoniche in India: 69 morti e 110 feriti per alluvioni e frane

MeteoWeb

Le piogge monsoniche hanno causato almeno 69 morti e oltre 100 feriti nel Nord dell’India, secondo un bilancio provvisorio diffuso dalle autorità locali. Le precipitazioni torrenziali, tipiche della stagione estiva, hanno provocato alluvioni e frane in diverse regioni montane, in particolare nell’Himachal Pradesh, dove i fiumi himalayani sono rapidamente esondati. Il Servizio Meteorologico Indiano ha emesso un’allerta per “piogge intense o molto intense” nei prossimi 5 giorni, estendendola anche allo stato dell’Uttarakhand, una meta turistica molto frequentata.

Eventi simili sono stati segnalati anche nel Gujarat e in altri stati nordorientali. Il monsone, che dura da giugno a settembre, è cruciale per l’agricoltura dell’Asia meridionale, fornendo fino all’80% delle precipitazioni annuali. Tuttavia, il cambiamento climatico sta rendendo questi eventi sempre più estremi e imprevedibili. In India, dove vivono 1,4 miliardi di persone, le alluvioni causano centinaia di vittime ogni anno.