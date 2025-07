Piogge torrenziali e frane in Cina, 4 morti e 8 dispersi nell’Hebei

MeteoWeb

Almeno 4 morti e 8 dispersi: è questo il bilancio provvisorio delle violente piogge che hanno colpito il villaggio di Nantaizixigou, situato nella contea di Luanping, nella provincia cinese di Hebei. Le intense precipitazioni hanno provocato frane che hanno travolto abitazioni e infrastrutture locali. Secondo quanto riportato dai media statali, le autorità hanno avviato interventi d’emergenza per cercare di ritrovare i dispersi e assistere la popolazione colpita. L’ondata di maltempo, definita anomala per la sua intensità, sta interessando soprattutto le regioni settentrionali del Paese, comprese aree densamente popolate come la capitale Pechino.