Piogge torrenziali in Messico: strade sommerse a Puebla e San Andrés Cholula | VIDEO

Maltempo estremo in Messico: le intense piogge di sabato hanno causato l’esondazione del Río Zapatero a San Andrés Cholula, sommergendo aree come Emiliano Zapata, Santa Cruz Guadalupe e Carmen Serdán. Numerosi veicoli sono rimasti bloccati, mentre l’acqua ha invaso diverse abitazioni. A Puebla, quartieri come Agua Santa, San Bartolo, Castillotla, Bugambilias, Geo Villas del Sur e La Margarita hanno registrato gravi allagamenti. In alcune zone, come Jardines de Castillotla, le case sono state completamente sommerse. Particolarmente critico il nodo Periférico–Forjadores, dove un’auto è rimasta intrappolata. Anche in Camino Real a Cholula e Zavaleta si sono verificati disagi simili. Il forte vento ha aggravato la situazione, causando crolli di tetti e problemi ai drenaggi, soprattutto nella zona di Atlixcáyotl.