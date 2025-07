Sfatato un mito: i pipistrelli non volano sempre a sinistra quando escono dalle grotte

MeteoWeb

Molti anni fa, durante un compito scolastico sui pipistrelli, uno studente trovò in un vecchio libro un’affermazione curiosa: “i pipistrelli volano a sinistra quando escono da una grotta”. Quella frase, tanto strana quanto affascinante, gli valse addirittura un voto eccellente. Eppure, con il senno di poi, il suo insegnante avrebbe dovuto bocciarlo: oggi sappiamo che si trattava di una vera e propria fake news. “È un mito completo”, afferma Terry Reardon, membro a vita dell’Australasian Bat Society. E se lo dice lui, che studia i pipistrelli da oltre cinquant’anni, possiamo credergli. Secondo Reardon, la direzione in cui i pipistrelli lasciano una grotta dipende da molti fattori, tra cui la topografia circostante e la posizione di cibo e acqua. Nei suoi quattro anni di osservazioni sui pipistrelli “bent-wing meridionali” nelle Naracoorte Caves, nel Sud dell’Australia, ha notato che non esiste un’uscita preferenziale: “volano fuori in direzioni diverse: alcuni verso nord, altri verso sud, senza un angolo particolare. Le mie osservazioni suggeriscono che non c’è alcuna regola universale”.

E non pensate che rientrino nella grotta seguendo una rotta precisa: “tornano da ogni direzione”, aggiunge Reardon, che spesso li osserva al rientro all’alba.

Altri studi confermano: nessuna preferenza per la “sinistra”

Anche Doug Mills, ecologo del NSW National Parks and Wildlife Service, conferma l’assenza di una regola. Studiando per quasi 20 anni i pipistrelli “bent-wing orientali” a Wee Jasper, in Australia, spiega: “non c’è alcun fondamento scientifico nella convinzione che girino sempre a sinistra. Spesso escono da un lato della grotta semplicemente perché è più facile, ad esempio se quel lato è in discesa. Volare dall’altro lato richiederebbe più energia per guadagnare quota”.

Ma “sinistra” e “destra” hanno senso in una grotta?

Secondo Reardon, per grotte con ingressi verticali i concetti di sinistra e destra non hanno significato, perché tutto dipende dalla prospettiva dell’osservatore. Solo nelle grotte con ingressi orizzontali possiamo davvero parlare di un lato preferenziale. Un dettaglio curioso riguarda il comportamento dei pipistrelli prima del volo notturno: nelle Naracoorte Caves, Reardon ha osservato i pipistrelli circolare in senso orario sotto l’entrata prima di uscire e disperdersi in più direzioni. Tuttavia, non è chiaro se questo comportamento sia esclusivo di quella colonia o comune anche in altre grotte.

La leggenda secondo cui i pipistrelli volano sempre a sinistra uscendo da una grotta è definitivamente smentita. Nonostante secoli di osservazioni, questi straordinari mammiferi notturni continuano a sorprenderci con i loro comportamenti complessi e misteriosi.