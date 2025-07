Al via il più grande impianto fotovoltaico industriale d’Italia: 27mila pannelli per l’industria green

MeteoWeb

Con l’ausilio anche di un elicottero, a Osoppo (Udine) sono iniziati i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico su struttura industriale più esteso d’Italia e tra i più grandi in Europa. È quello del gruppo Fantoni, impegnato in un percorso di sostenibilità ambientale, costituito da 27.614 pannelli su 130mila metri quadrati di tetti, che produrrà 13,37 GWh di energia all’anno, quanto serve per i consumi di 4.900 famiglie, evitando l’immissione di 4.000 tonnellate di anidride carbonica in atmosfera, beneficio pari al ‘lavoro’ di 130mila alberi. Il mega impianto fotovoltaico coprirà il 5% del fabbisogno elettrico. L’investimento è di 14 milioni di euro, nell’ambito di un piano da 250 milioni per rendere l’industria friulana ancora più green. Partner finanziario per questa operazione, con 10 milioni di finanziamento, è Crédit Agricole Italia.

“La nostra è un’industria energivora – dice il presidente Paolo Fantoni – ma con i costanti investimenti puntiamo non solo a emanciparci dalle oscillazioni del mercato dell’ energia, ma contemporaneamente intendiamo ridurre l’impatto sull’ambiente”. Paolo Fantoni ha ricordato che, per esempio, “già oggi il 100% dei pannelli truciolari e il 50% degli Mdf sono prodotti con legno riciclato”; inoltre 8 centrali idroelettriche e caldaie a biomassa già contribuiscono alla decarbonizzazione del 70% del suo fabbisogno energetico. L’impianto fotovoltaico entrerà in funzione a fine anno con una potenza di 12,15 MWp.