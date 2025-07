Ponte sullo Stretto, Musumeci: “una partita da vincere”

MeteoWeb

“Dobbiamo vincere la partita del Ponte sullo Stretto. Altrove un Ponte si fa in due-tre anni, da noi non ne sono bastati centotrentacinque. Non faccio previsioni, ma dico che stavolta c’è la vera, autentica, volontà del Governo di realizzare questa infrastruttura“: è quanto ha affermato il Ministro della Protezione Civile per le Politiche del Mare Nello Musumeci intervenuto a Napoli in occasione dell’assemblea pubblica degli Industriali di Napoli. “Credo che tutti abbiano compreso l’importanza di questa infrastruttura insieme ad altre che nel passato sono rimaste fuori dall’agenda dei governi precedenti“.

“Nel Sud – ha evidenziato il Ministro – mancano 50000 posti barca e questo non invoglia a investire. Ecco perché serve definire quel piano strategico per l’industria marittima che proprio in questi giorni sta impegnando Bruxelles“.