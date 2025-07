Ponte sullo Stretto, Salvini: “obiettivo ok al progetto definitivo a inizio agosto”

MeteoWeb

Per il Ponte sullo Stretto, “il mio obiettivo è di arrivare martedì in consiglio d’amministrazione con l’approvazione, di arrivare settimana prossima al pre-Cipess e di arrivare all’approvazione del progetto definitivo la prima settimana d’agosto“. Lo ha affermato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro per le Infrastrutture, a margine di un sopralluogo al cantiere del passante Av di Firenze. “Ci stiamo lavorando da due anni e mezzo – ha detto -, significa dare 120.000 posti di lavoro e poi ripeto, soprattutto dopo chiacchiere, promesse, ritardi e soldi spesi, significa dare a milioni di siciliani e calabresi il diritto alla mobilità che hanno tutti gli altri italiani”.

A chi gli chiedeva un’accelerazione sul progetto, il vicepremier ha risposto osservando che “un’accelerazione dopo che se ne parla da 2.000 anni è curiosa, eh, perché il Ponte sullo Stretto lo attraversavano i romani con gli elefanti prima della nascita di Cristo…“.