Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): “attira interesse enorme in tutto il mondo, sarà punto di svolta per l’Italia”

Salini, su Ponte Stretto c’è interesse in tutto il mondo ‘Sarà un punto di svolta per l’Italia’ (ANSA) – PALERMO, 25 LUG – “Sul Ponte sullo Stretto c’è un’attenzione particolare nel mondo, tutti guardano al Ponte di Messina e ci chiedono del Ponte di Messina. Per noi è un progetto molto importante che sarà un punto di svolta per l’Italia, per la tecnologia italiana e anche credo per Webuild: verremo percepiti in modo diverso, come il principale costruttore mondiale di infrastrutture altamente complesse“. Lo ha detto l’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, nel corso della conference call con gli analisti finanziari per illustrare i risultati del primo semestre 2025.

“La crescita è stata trainata dallo sviluppo di progetti chiave in Italia e all’estero“, ha commentato Massimo Ferrari, direttore generale del gruppo, parlando dei risultati record per Webuild, in anticipo sugli obiettivi 2025 rivisti al rialzo a marzo. Tra i progetti citati anche quello dell’alta capacità Palermo-Catania-Messina: sette lotti ferroviari per un totale di circa 200 km di nuova linea. Lavori, a cui si aggiunge un lotto del corridoio autostradale Ragusa-Catania commissionato da Anas (Gruppo FS Italiane), destinati a ridisegnare la mobilità dell’Isola, rafforzando il tessuto economico e industriale siciliano già dalla fase di costruzione con 7.000 posti di lavoro previsti in totale, tra personale diretto e di terzi, e 1.700 aziende della filiera coinvolte da inizio lavori.