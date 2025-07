Ponte sullo Stretto, via libera del CdA agli atti aggiuntivi: progetto pronto per il CIPESS

MeteoWeb

Questo pomeriggio, alla presenza del vice premier e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, si è aperto l’atteso Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina, presieduto da Giuseppe Recchi, per esaminare gli ultimi documenti che accompagnano il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina in vista dell’esame da parte del CIPESS previsto per i prossimi giorni. Su proposta dell’Amministratore delegato, Pietro Ciucci, come previsto dal Decreto Legge n. 35/2023, sono stati approvati gli atti aggiuntivi ai contratti con il Contraente Generale Eurolink, con il Project Management Consultant Parsons Transportation Group, con il Monitore Ambientale Edison Next Environment e con il Broker Assicurativo Marsh.

Cosa è stato approvato

Sempre in linea con il dettato del DL 35 è stato approvato l’atto aggiuntivo alla Convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il Piano Economico Finanziario. Il valore aggiornato dell’investimento, a valle della definizione degli atti aggiuntivi con tutti i diversi affidatari, resta confermato a 13,5 miliardi, interamente coperti dalla Legge di Bilancio 2025 e dall’aumento di capitale della Stretto di Messina sottoscritto nel 2023.

Le parole di Ciucci

“Quest’ultima fase verso il Cipess è stata particolarmente impegnativa sia per la mole dei documenti da presentare, sulla quale abbiamo posto il massimo dell’attenzione, che per il coinvolgimento attivo di molti soggetti, come è stato con il recente Accordo di Programma sottoscritto da sette firmatari”. Così ha commentato l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci a valle dell’odierno Consiglio di Amministrazione della Società interpellato dall’ANSA.

“Con l’odierno CdA abbiamo completato la definizione dei documenti di competenza della Stretto di Messina che, nell’ambito dell’istruttoria disciplinata dal DL35/23, verranno sottoposti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti all’approvazione del Cipess, prevista nei prossimi giorni. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Cipess – ha detto Pietro Ciucci – che dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate, dopo la registrazione della Corte dei conti, la deliberà sarà efficace e si entrerà nella fase realizzativa. Sarà avviata la progettazione esecutiva per fasi costruttive e la realizzazione del Programma delle Opere Anticipate che, come previsto dal DL35/2023, riguardano in via principale le operazioni propedeutiche alla cantierizzazione, la risoluzione delle interferenze, la bonifica degli ordigni bellici, le indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche, la predisposizione dei campi base.

Con l’approvazione del Cipess ci sarà la dichiarazione di pubblica utilità dell’Opera che consentirà di avviare gli espropri. Si partirà con gradualità, secondo il piano largamente pubblicizzato nei mesi scorsi e sempre con la massima attenzione nei confronti degli espropriandi”.