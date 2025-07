Pordenone, baby gang cerca di prendere a calci due cani: la condanna dell’AIDAA

MeteoWeb

“Un adolescente appartenente ad una baby gang ha tentato per fortuna senza riuscirvi di prendere a calci due cani nel centro di Pordenone. Il fatto è accaduto mercoledì, i due cani accompagnati da due volontarie stavano passeggiando nel centro cittadino nell’ambito di un programma di socializzazione dei cani in città quando ad un tratto il ragazzino ha tentato di prendere a calci senza riuscirvi uno dei cani e poi il secondo per fortuna con lo stesso esito negativo. Visto fallito il suo tentativo lui e gli altri giovani della baby gang se la sono data a gambe scappando per le vie del centro cittadino”: è quanto si legge in un comunicato dell’AIDAA.

“Piccoli vigliacchi criminali, queste sono le parole giuste per inquadrare il ragazzino ed i suoi complici che hanno tentato di prendere a calci due cani nel centro di Pordenone nei giorni scorso- scrivono in un comunicato gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente- vigliacchi infami che cercano di colpire per poi scappare”, conclude il comunicato.