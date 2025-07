Precipita durante l’arrampicata: grave alpinista nel Cuneese

MeteoWeb

Complesso intervento in mattinata a Valdieri (Cuneo), in Valle Gesso, per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. L’allarme è stato lanciato intorno alle 11 dal gestore del rifugio Bozano, per un alpinista precipitato al suolo dal primo tiro di una via di arrampicata alla Punta Piacenza. Sul posto è stato inviato l’elicottero che ha sbarcato al verricello l’équipe, nel punto dell’incidente. Il paziente aveva riportato un importante trauma dorsale che ha richiesto al personale una stabilizzazione, tramite immobilizzazione del rachide e imbarellamento. Sempre tramite verricello, l’uomo è stato imbarcato sull’elicottero e condotto in ospedale con un codice rosso.