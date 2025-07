Precipita durante un’escursione: una vittima sul Gran Sasso

MeteoWeb

Tragedia nella tarda mattinata di oggi in località Pizzo Cefalone, la cima più alta della dorsale occidentale del Gran Sasso (2.500 metri), la settima dell’intero massiccio, all’interno del territorio del comune dell’Aquila. Un 85enne aquilano ha perso la vita dopo essere scivolato improvvisamente e precipitato durante un’escursione. Sul posto è intervenuto personale medico del 118 in elicottero, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Per il recupero della salma, i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo si sono dovuti verricellare nella zona impervia sottostante. La salma dell’escursionista è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale dell’Aquila.

Sono stati due escursionisti che stavano scendendo dal Pizzo Cefalone a notare nei pressi del sentiero una giacca abbandonata e alcune tracce di sangue. Insospettiti, hanno seguito le tracce fino a individuare, più a valle, il corpo dell’escursionista. Immediata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 e l’intervento dei soccorsi.