Presbiopia in Italia: il 95,9% usa strumenti correttivi, il 72,3% lamenta difficoltà visive

È stato pubblicato il secondo numero dell’Osservatorio Vista della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia: una piattaforma informativa e divulgativa nata per analizzare, monitorare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute visiva e sull’impatto dei disturbi visivi nella vita quotidiana degli italiani, con un focus specifico sulla presbiopia. Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio, in collaborazione con IRCCS Fondazione G.B. Bietti e il Censis, la presbiopia – un difetto visivo legato all’età – è una condizione sottovalutata, ma che incide profondamente sulla qualità della vita e sulle abitudini quotidiane di milioni di italiani.

I numeri in Italia

Il 54,6% dei presbiti fatica a leggere i normali caratteri di stampa;

Il 51,7% ha difficoltà nel fare attività che richiedono una buona visione da vicino;

Il 62,9% è costretto a ingrandire i caratteri sugli schermi;

Il 95,9% usa strumenti correttivi, ma il 72,3% lamenta comunque difficoltà visive;

Il 70,1% si rivolge alla sanità privata per le visite oculistiche;

Il 47,6% ha speso almeno 300 euro in un anno per la cura della vista.

La presbiopia rappresenta non solo una sfida sanitaria, ma anche un costo crescente per i bilanci familiari. La mancata o insufficiente correzione del problema incide sulla produttività, sul benessere personale e sull’inclusione sociale. Inoltre, in un contesto digitale sempre più pervasivo, leggere o lavorare al PC diventa spesso un ostacolo concreto per chi soffre di questo disturbo.

Il progetto

Vedere bene significa migliorare la qualità della vita. Per questo la Fondazione si impegna ogni giorno seguendo tre direttrici principali: sostenere la ricerca scientifica in ambito oftalmologico e le relative applicazioni tecniche e ottiche; offrire supporto concreto alle persone in difficoltà con problemi visivi; promuovere la prevenzione attraverso iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla salute della vista.

L’Osservatorio Vista si inserisce proprio in quest’ultimo filone in quanto iniziativa parte del programma SPECS 2030 in collaborazione con la Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS e fornisce dati, interviste con esperti, aggiornamenti scientifici, contributi multimediali e podcast dedicati alla salute visiva. Tra i contenuti disponibili in questo numero, anche il podcast ’Antanni e non sentirli, con l’oftalmologo Domenico Schiano Lomoriello e il dott. Tommaso Vesentini, dedicato al tema della presbiopia e della correlata ambliopia.