Previsioni Meteo, addio al caldo: doppio ciclone atlantico in arrivo con violenti temporali e crollo termico da nord a sud

Dopo giorni segnati da un caldo estremo, con temperature fino a 45°C in Sicilia e oltre 40°C in molte zone del Sud, il quadro meteorologico è destinato a cambiare. Tra venerdì 25 e lunedì 28 luglio è atteso un forte break atlantico che segnerà la fine dell’ondata africana e l’inizio di una fase più instabile e dinamica.

Fino a venerdì, il Sud e le Isole Maggiori rimarranno sotto la morsa del caldo, con temperature massime ancora molto elevate: attesi valori intorno ai 40°C in Puglia, Calabria, Basilicata e picchi di 44-45°C tra la piana di Catania e il Siracusano.

Nel frattempo, una saccatura atlantica inizierà a muoversi verso il Mediterraneo centrale. Il suo ingresso, meno profondo e più occidentale del previsto, tenderà a isolarsi dal flusso principale in quota, dando origine a una goccia fredda. Questo primo impulso attiverà una fase instabile al Nord Italia già nella giornata di venerdì 25, con temporali localizzati sulle Alpi e in successiva estensione a parte della Val Padana.

Ma sarà la seconda saccatura atlantica, attesa per lunedì 28 luglio, a determinare un peggioramento più incisivo, grazie a un asse molto più orientale e attivo. Questo secondo impulso darà luogo a una perturbazione vera e propria che potrà interessare gran parte del Centro-Nord con piogge, temporali e un calo sensibile delle temperature.

Nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 luglio, l’instabilità avanzerà a fasi alterne, lasciando spazio a schiarite alternate a rovesci e temporali più diffusi sulle regioni settentrionali e interne del Centro. È in questo intervallo che l’ondata di caldo si avvierà a concludersi anche sul Sud Italia.

I principali modelli fisico-matematici, concordano su un’assenza dell’anticiclone africano almeno per la prima decade di agosto. Le proiezioni mostrano un inizio mese più dinamico, con temperature in media o leggermente sotto e frequenti passaggi instabili.

In sintesi, dopo settimane di caldo record, l’Italia si prepara a una svolta meteo importante. Il break atlantico in arrivo tra il 25 e il 28 luglio chiuderà la fase calda e afosa, aprendo la strada a una nuova fase più fresca e movimentata su tutto il Paese.

