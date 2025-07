Previsioni Meteo, apice del caldo al Sud: nel weekend ciclone con severo maltempo e crollo termico

MeteoWeb

Il Sud Italia e le Isole maggiori stanno attraversando una delle fasi più roventi dell’estate 2025. Tra oggi e domani si raggiungerà l’apice dell’ondata di calore, con temperature che, nelle aree interne della Sardegna meridionale, della Puglia, della Basilicata e soprattutto della Sicilia orientale, potranno toccare i 43°C, con picchi locali fino a 46-47°C tra le province di Catania e Siracusa.

Nonostante le temperature più contenute sulle restanti regioni – generalmente comprese tra 33°C e 37°C – è l’umidità elevata a rendere l’atmosfera particolarmente opprimente, accentuando in modo significativo il disagio fisico percepito, soprattutto nelle aree costiere e nei grandi centri urbani, dove l’effetto isola di calore contribuisce a mantenere alti i valori termici anche durante le ore notturne.

Un dominio africano ancora saldo

Alla base di questo contesto troviamo una persistente azione subtropicale, che continua a dominare lo scenario meteorologico dell’Italia centro-meridionale. Si tratta di aria molto calda in risalita dal Sahara e richiamata da una vasta circolazione depressionaria presente sul nord Europa.

Tuttavia, alcuni segnali di instabilità a scala emisferica stanno cominciando ad affiorare sullo scacchiere europeo, lasciando intravedere una possibile svolta nella parte finale del mese.

Possibile break tra il 26 e il 28 luglio

Secondo gli ultimi aggiornamenti, a partire da mercoledì 24 luglio una profonda saccatura nordatlantica, alimentata da aria fredda in discesa dal Nord Europa, potrebbe estendersi verso il bacino del Mediterraneo. Se questo scenario troverà conferme nei prossimi aggiornamenti, si aprirà la strada a una fase di maltempo più organizzato, inizialmente al Nord Italia, ma con effetti progressivi anche su Centro e Sud.

Nello specifico, tra il 26 e il 28 luglio, si prevede l’arrivo di una circolazione ciclonica in grado di attivare rovesci temporaleschi, venti più freschi e soprattutto una decisa flessione delle temperature. In alcune zone meridionali, lo scarto termico potrebbe superare i 10°C rispetto ai valori attuali, riportando le massime in linea o persino al di sotto della media stagionale.

Cautela sulle tempistiche, ma il trend è da monitorare

È importante sottolineare che, sebbene la traiettoria e l’intensità di questa perturbazione non siano ancora pienamente definibili con precisione, il trend è coerente con la dinamica climatica estiva osservata negli ultimi anni, caratterizzata da periodi anticiclonici improvvisamente interrotti da break temporaleschi intensi, legati al movimento delle onde planetarie e al rallentamento delle correnti occidentali.

Questo possibile cambiamento meteo va quindi seguito con attenzione, perché potrebbe rappresentare la fine della fase più estrema dell’estate 2025 al Sud, con importanti risvolti anche in termini di prevenzione sanitaria, rischio idrogeologico e impatti sull’agricoltura.

Conclusioni: tra caldo estremo e segnali di cambiamento

I prossimi giorni saranno cruciali per comprendere se l’estate 2025 si avvia verso una nuova fase più dinamica. Intanto, il Sud resta sotto osservazione, sia per il pericolo legato al caldo eccessivo, sia per la possibilità di eventi estremi improvvisi in caso di arrivo del ciclone annunciato.

