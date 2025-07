Previsioni Meteo, burrasca di fine mese: rischio fenomeni estremi tra 28 e 29 luglio

MeteoWeb

Il meteo sull’Italia sta per cambiare radicalmente: ancora 24-36 ore di stabilità al Centro-Sud, poi l’ingresso di una perturbazione atlantica segnerà la fine della fase calda e l’inizio di una fase di maltempo intenso tra domenica 27 e martedì 29 luglio.

Ultime ore di caldo al Centro-Sud, primi temporali al Nord

Fino a tutto sabato il tempo resterà in prevalenza soleggiato e caldo al Centro-Sud, con temperature sopra le medie stagionali. Già tra sabato e domenica, però, una saccatura atlantica farà il suo ingresso sulle regioni settentrionali, portando i primi temporali localmente intensi e determinando un progressivo calo della pressione atmosferica sull’intera Penisola.

Il Maestrale inizierà a farsi sentire nella giornata di domenica, favorendo un calo termico sensibile anche al Sud entro sera, mentre il Nord entrerà nella fase più instabile con rovesci e temporali sparsi.

Lunedì 28 luglio: burrasca e supercelle temporalesche

L’inizio della nuova settimana segnerà una svolta netta: una perturbazione di origine nord-atlantica raggiungerà il Mediterraneo, innescando una burrasca di fine luglio. Il contrasto tra aria fredda e il caldo accumulato nei giorni precedenti alimenterà fenomeni violenti.

Le regioni più a rischio già da lunedì 28 luglio saranno: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo, dove si attendono temporali organizzati, grandinate, supercelle, downburst e locali nubifragi. Non si escludono episodi di alluvioni lampo a causa della persistenza delle precipitazioni.

Martedì 29 luglio: maltempo esteso anche al Sud

Il giorno successivo il maltempo si estenderà anche al Centro-Sud, soprattutto lungo il versante Adriatico, con piogge intense e venti settentrionali molto forti. Attenzione anche alle mareggiate lungo le coste più esposte.

La fase perturbata si protrarrà fino a metà settimana, segnando una parte finale di luglio caratterizzata da instabilità, calo termico e vento forte.

Conclusioni

La fine del mese di luglio si preannuncia molto dinamica e potenzialmente pericolosa. Dopo le ultime ore di caldo, l’Italia vivrà una brusca svolta verso condizioni simil autunnali.

