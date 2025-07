Previsioni Meteo, ECMWF conferma ciclone di metà luglio: parola d’ordine “dinamicità”

MeteoWeb

Dopo un fine settimana all’insegna di temporali localmente intensi, l’anticiclone subtropicale proverà a riconquistare il nostro Paese, garantendo condizioni di maggiore stabilità e un nuovo aumento delle temperature. Tuttavia, questa parentesi soleggiata sarà di breve durata.

Un ciclone in arrivo tra il 16 e il 18 luglio

Le ultime elaborazioni del modello europeo ECMWF confermano l’arrivo di un vortice di bassa pressione che, tra il 16 e il 18 luglio, si farà strada verso la Penisola. Questo ciclone, in discesa dall’Europa centrale, punterà in particolare verso il Triveneto e l’Emilia-Romagna, per poi scivolare velocemente verso i Balcani. Anche se la traiettoria principale resterà concentrata sul Nord-Est, effetti collaterali potrebbero farsi sentire anche lungo il versante adriatico, con rovesci e temporali sparsi.

Breve tregua estiva prima di un nuovo attacco perturbato

Subito dopo il passaggio del ciclone, l’anticiclone subtropicale tenterà ancora una volta di riprendere il controllo, riportando cieli sereni e un deciso aumento delle temperature. Questa nuova fase stabile dovrebbe manifestarsi già nel fine settimana successivo, con un vero e proprio ritorno dell’estate più tradizionale. Si prevedono punte massime anche superiori ai 35°C, in particolare sulle regioni centro-settentrionali e nelle aree interne lontane dal mare.

Nonostante questa apparente ripresa, la stabilità potrebbe essere soltanto un’illusione passeggera. Secondo i dati attuali, infatti, la fase anticiclonica non dovrebbe durare oltre un paio di giorni. Già dal 26 luglio, una nuova perturbazione di origine atlantica potrebbe fare irruzione sull’Italia, portando un deciso abbassamento delle temperature e condizioni di marcata instabilità.

Fine luglio a rischio nubifragi e grandinate

La perturbazione prevista per fine luglio sembra avere caratteristiche più marcate rispetto al passaggio precedente. Oltre a spingere l’aria calda verso sud, potrebbe generare temporali violenti e nubifragi localmente intensi. Non si escludono nemmeno grandinate di grosse dimensioni, in grado di causare danni a coltivazioni, auto e strutture. Questi eventi estremi sono il risultato dei contrasti tra masse d’aria molto diverse, tipici delle situazioni estive quando aria calda e umida si scontra con irruzioni più fresche in quota.

Nonostante manchino ancora diversi giorni, la tendenza delineata dai principali modelli merita attenzione. Gli scenari a medio termine restano comunque soggetti a possibili aggiustamenti: la traiettoria del vortice e la sua intensità finale dipenderanno dalle dinamiche su scala europea e dalle condizioni locali che si evolveranno nei prossimi giorni.

Un’estate dal volto incerto

L’estate 2025 si sta rivelando meno lineare rispetto a quanto molti si aspettavano. Dopo l’ondata di caldo di giugno, caratterizzate da temperature leggermente sopra media e stabilità prolungata, ora la situazione appare più dinamica. Questo alternarsi di fasi calde e parentesi perturbate potrebbe continuare anche in agosto, alimentando un’estate dalle sfumature imprevedibili.

Conclusioni: attenzione all’evoluzione

Tra mercoledì 16 e giovedì 18 luglio, l’Italia dovrà fare i conti con un nuovo attacco perturbato che metterà momentaneamente fine alla stabilità anticiclonica. Subito dopo, un breve ritorno dell’alta pressione porterà di nuovo caldo intenso, ma con la minaccia di un nuovo peggioramento già in agguato per fine mese.

