Previsioni Meteo, EFI-ECMWF: Anticiclone delle Azzorre, instabilità e nessuna fiammata estrema in Italia

L’Italia si prepara a vivere un finale di luglio piuttosto dinamico dal punto di vista meteorologico, in un contesto che — almeno per ora — sembra escludere ondate di calore estremo come quelle temute o annunciate in modo sensazionalistico. Secondo le ultime analisi modellistiche, infatti, dopo una breve fase più stabile grazie all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre, la situazione tornerà a farsi più movimentata, specialmente al Nord e sul medio-alto versante adriatico.

In questi primi giorni della settimana, l’arrivo dell’anticiclone porterà condizioni di tempo più soleggiato e un graduale rialzo delle temperature, regalando un’atmosfera tipicamente estiva. Tuttavia, la parentesi stabile non durerà a lungo: già verso la metà della settimana, un nuovo peggioramento interesserà principalmente il Nord e alcune aree del Centro, con la formazione di temporali anche intensi accompagnati da un temporaneo calo delle temperature.

Metà settimana: instabilità al Nord e sull’Adriatico

Il passaggio di correnti più fresche in quota favorirà lo sviluppo di rovesci e temporali a carattere sparso, specialmente sulle regioni settentrionali e lungo il medio-alto Adriatico. Questa fase instabile rappresenterà una sorta di “respiro” rispetto all’innalzamento termico iniziale e contribuirà a mantenere sotto controllo i valori termici, evitando impennate improvvise e prolungate.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del modello europeo, tra la fine della corrente settimana e l’inizio della prossima — in pratica verso il termine di luglio — si osserveranno comunque picchi di calore localizzati. Questi riguarderanno principalmente le aree più soggette al riscaldamento, come le zone interne del Centro-Nord e le Isole Maggiori. Nonostante ciò, escludiamo la possibilità di un’ondata di caldo estremo e duratura sul nostro Paese.

Centro-Nord: caldo, ma senza eccessi

Le regioni centro-settentrionali dovrebbero restare al riparo da temperature fortemente anomale o da valori estremi. Anzi, si prevede un andamento piuttosto oscillante, con giornate calde alternate a brevi pause instabili che contribuiranno a contenere il disagio termico. Una situazione ben diversa da quella prevista su altre aree europee, come il Nord-Ovest continentale, dove si prospettano condizioni ben più critiche e afose.

EFI e conferme dai modelli

A confermare questo scenario arriva anche l’indicatore EFI (Extreme Forecast Index) fornito dal modello ECMWF, uno strumento che permette di valutare la probabilità di eventi estremi rispetto alla climatologia storica. Secondo questo indice, non emergono segnali di caldo eccezionale sull’Italia nelle prossime due settimane, smentendo di fatto chi continua a parlare di ondate di calore «da record» imminenti.

È importante sottolineare che, come sempre, serviranno ulteriori conferme nelle prossime emissioni modellistiche, soprattutto a causa della complessità e della variabilità tipica del periodo estivo. Tuttavia, allo stato attuale, possiamo dire che il nostro Paese, almeno per ora, non sarà il principale bersaglio di rimonte calde particolarmente aggressive.

Un luglio che si chiude senza eccessi

In sintesi, il finale di luglio 2025 sembra delinearsi con un profilo più «mediterraneo classico», caratterizzato da un caldo moderato, intervallato da parentesi instabili e qualche temporale. Nulla a che vedere con gli scenari da bollino rosso spesso enfatizzati sui social e in alcuni media generalisti.

Se da un lato c’è chi grida all’emergenza, i dati oggettivi parlano chiaro: per il momento, non si prevedono temperature da record né ondate di calore paragonabili alle più intense del passato recente. Per molti italiani, questa può essere una buona notizia, specie dopo un giugno già piuttosto movimentato e contraddistinto da sbalzi termici e fasi instabili.

