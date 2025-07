Previsioni Meteo: Anticiclone Africano? No, grazie. Estate in crisi almeno fino al 18 luglio

MeteoWeb

L’estate italiana si prepara a voltare pagina. Dopo settimane dominate dal caldo intenso e dall’afa asfissiante, in particolare al Sud, il meteo sta per regalarci una fase decisamente più gradevole e respirabile. Un cambiamento atteso e quasi invocato da chi, in questi giorni, ha sofferto temperature elevate e notti tropicali senza tregua. Nelle prossime 24 ore, sarà il Maestrale a prendersi completamente la scena: un vento fresco e deciso, spinto da un nucleo instabile in discesa sulla nostra Penisola. La sua azione, rapida e vigorosa, spazzerà via l’ondata di calore che ancora persiste sulle regioni meridionali.

Grazie al Maestrale, il Sud potrà finalmente dire addio a valori termici estremi e ritrovare temperature più vicine alle medie stagionali. Un sollievo per tutti, dalle coste alle aree interne, dopo giorni dominati da un’afa difficile da sopportare.

Questo vento, oltre a garantire un abbassamento delle temperature, avrà anche un effetto “purificatore” sull’aria, migliorando la qualità atmosferica e riducendo la sensazione di soffocamento che molti hanno provato negli ultimi giorni.

Nel frattempo, il resto della Penisola vivrà un periodo di stabilità e bel tempo, almeno fino a venerdì 11 luglio. Il meteo si mostrerà più clemente, regalando giornate soleggiate e temperature finalmente più equilibrate. Non parliamo di fresco in senso assoluto, ma di un caldo “sano” e tipico dell’estate mediterranea, lontano dagli eccessi che ci hanno fatto sudare nelle ultime settimane.

La sensazione sarà quella di un’estate più normale: cieli sereni, giornate luminose e serate piacevoli. Chi aveva programmato vacanze o weekend al mare potrà godersi il relax senza temere ondate di calore fuori controllo o improvvise piogge torrenziali.

Ma, come spesso accade in estate, l’instabilità non è mai completamente sconfitta. Il prossimo fine settimana, infatti, si preannuncia un po’ più dinamico e imprevedibile, con un possibile ritorno dei temporali. In particolare, domenica 13 luglio potrebbe portare piogge e rovesci sulle regioni del Nord e parte del Centro, con maggiore attenzione alle zone alpine, prealpine e alle aree interne.

Questo passaggio instabile sarà una sorta di promemoria: anche in piena estate, il meteo può cambiare improvvisamente e sorprendere chi si sente ormai al sicuro dal maltempo.

Guardando oltre, verso la settimana successiva, il quadro meteorologico mostra segnali interessanti. Il caldo proverà a farsi strada di nuovo sul bacino del Mediterraneo, ma questa volta senza la forza necessaria a imporsi. Secondo le proiezioni del modello europeo ECMWF, dopo un timido tentativo dell’anticiclone subtropicale di rimontare verso Nord, un nuovo vortice depressionario si affaccerà sull’Europa settentrionale.

Questa struttura ciclonica, spingendo aria più fresca e instabile verso Sud, riuscirà a contenere qualsiasi nuova fiammata di caldo africano. Fino al 18 luglio, quindi, non sono attese ondate di calore né valori record che possano far pensare a nuovi picchi vicini ai 40 °C.

In altre parole, chi aspetta (o teme) un ritorno immediato del caldo feroce può tirare un sospiro di sollievo. Nonostante qualche oscillazione, le condizioni rimarranno complessivamente più gradevoli e gestibili.

Per questo, è bene diffidare dai soliti annunci sensazionalistici che parlano di nuove fiammate africane in arrivo o di temperature record pronte a colpire ogni angolo d’Italia. Il meteo, al momento, non mostra nulla del genere all’orizzonte.

Questa fase di relativa tregua offre una splendida opportunità per godersi appieno l’estate, senza gli eccessi e i disagi che spesso la rendono difficile da vivere. Che si tratti di giornate al mare, escursioni in montagna o semplicemente passeggiate in città, i prossimi giorni ci regaleranno un clima più umano, in linea con ciò che ci aspettiamo da un luglio tipico.

