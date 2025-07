Previsioni Meteo, fase prefrontale: dinamica esplosiva tra aria sahariana e fronti atlantici

MeteoWeb

La settimana che sta per iniziare — e in parte già da oggi — si preannuncia estremamente dinamica e potenzialmente pericolosa dal punto di vista meteorologico. L’Italia sarà infatti interessata da un doppio attacco, determinato da una profonda saccatura atlantica in discesa sull’Europa centrale. Il risultato sarà uno scontro netto tra masse d’aria molto diverse, con effetti opposti ma ugualmente estremi su Nord e Sud della Penisola.

Prima fase: caldo sahariano estremo al Sud

Nel primo atto, tra lunedì 22 e mercoledì 24 luglio, l’azione prefrontale del sistema ciclonico favorirà un potente richiamo di aria calda dal Sahara. Le regioni più coinvolte saranno la Sicilia, la Sardegna, la Calabria, la Puglia e la Basilicata, dove le temperature massime potranno superare i +40°C, in particolare nelle zone interne lontane dal mare.

L’entroterra pugliese e lucano, ma soprattutto quello siciliano, potrebbero vivere giornate da record, con temperature percepite ancora più elevate a causa dell’umidità. Questa fase rappresenta una vera e propria ondata di calore africano, tra le più intense della stagione.

Seconda fase: scontro tra masse d’aria e temporali al Nord

Contemporaneamente, sul Nord Italia, e in particolare sulle Alpi, Prealpi e pianura Padana, inizierà a manifestarsi l’effetto opposto. Qui, la convergenza tra l’aria calda subtropicale e l’aria atlantica più fresca e instabile genererà una crescente instabilità atmosferica.

Tra il 23 e il 25 luglio, la parte sud-orientale della saccatura favorirà condizioni ideali per la formazione di temporali intensi, anche di tipo supercellulare. Le cause saranno l’umidità elevata nei bassi strati, l’orografia alpina e soprattutto l’enorme energia potenziale accumulata nell’atmosfera, misurata tramite l’indice CAPE.

Tra mercoledì 24 e venerdì 26 luglio, l’arrivo diretto della saccatura atlantica sul Mediterraneo centrale segnerà il culmine di questa fase prefrontale, con il rischio di forti temporali su tutto il Centro-Nord, accompagnati da grandine, colpi di vento e nubifragi locali.

Due elementi chiave: energia esplosiva e crollo termico

Questa settimana estrema si distinguerà per due aspetti fondamentali:

Una vera esplosione di energia atmosferica , sotto forma di calore sensibile e latente : un mix di aria calda e umida che alimenta temporali violenti , come carburante in un motore instabile.

, sotto forma di : un mix di che alimenta , come in un motore instabile. Un netto crollo termico, soprattutto al Sud, dove si passerà da giornate roventi a condizioni decisamente più fresche, segnando la fine dell’ondata di caldo africano.

