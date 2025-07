Previsioni Meteo Lombardia: caldo agli sgoccioli

MeteoWeb

“L’ondata di calore che sta interessando la Lombardia è nella sua fase finale ma il forte disagio da calore persisterà per un paio di giorni soprattutto nei settori meridionali. Le condizioni meteorologiche danno tempo variabile con possibilità di locali rovesci e temporali, ma anche ampio soleggiamento soprattutto sulla pianura. Domenica condizioni ancora più instabili con acquazzoni diffusi a causa delle correnti settentrionali che porteranno anche temperature in calo, da lunedì massime in pianura tra 25 e 30 gradi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità irregolare, con cielo a tratti fino a nuvoloso.

Precipitazioni: sparse a tratti in transito verso est e a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: generalmente in lieve calo, più marcato nelle massime che nelle minime. In pianura minime tra 21 e 24 °C, massime tra 31 e 36 °C.

Zero termico: tra 3800 e 4300 metri.

Venti: in pianura deboli con locali rinforzi da est. In montagna deboli di direzione variabile. Rinforzi nei fenomeni temporaleschi.

Altri fenomeni: Disagio da calore in calo ma nei settori meridionali ancora forte durante alcune ore del giorno.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.