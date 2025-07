Previsioni Meteo Lombardia: domani temporali in tutta la regione

MeteoWeb

“Oggi la temporanea espansione di un’area di alta pressione interessa il bacino occidentale del Mediterraneo e l’Italia e garantisce tempo stabile sulla Lombardia, salvo instabilità locali e temporanee. Domani l’avvicinamento da ovest di un sistema perturbato causerà il transito in quota sulla Lombardia di una massa d’aria più fresca, con precipitazione, anche a carattere temporalesco, a partire dai settori settentrionali e poi su tutta la regione, in esaurimento già in serata. Rimonta di una fase più stabile fino al pomeriggio di domenica, poi l’approfondimento del minimo proveniente dall’Atlantico porterà tempo più perturbato fino a lunedì. Nei giorni successivi condizioni variabili“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta al mattino cielo da sereno a poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvolosità in aumento su tutta la regione, poi nuvolosità residua su Alpi e Prealpi.

Precipitazioni: deboli o molto deboli a partire dal mattino sui settori settentrionali e nord-occidentali, poi diffuse su tutta la regione, anche a carattere di rovescio o temporale, moderate sui settori nord occidentali e centro orientali.

Temperature: minime stazionarie, massime in calo. In pianura minime tra 20 e 24 °C, massime tra 28 e 32 °C.

Zero termico: tra 4100 e 4400 metri, in calo temporaneo nel pomeriggio a 3900 metri.

Venti: al mattino deboli o molto deboli variabili, sui rilievi possibile raffiche più intense. Nel pomeriggio rinforzi da sud sulla pianura, su Alpi e Prealpi associati ai fenomeni temporaleschi, poi venti variabili ovunque.

Altri fenomeni: Disagio da calore in aumento su buona parte della pianura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.