Previsioni Meteo Lombardia: giovedì nuovo peggioramento, temperature in calo

MeteoWeb

“Correnti occidentali sul nord Italia dovute all’alta pressione africana a sud e alla bassa pressione sull’Europa centrale. Una situazione che porta tempo variabile sulla Lombardia con locali rovesci o temporali a tratti. Martedì più soleggiato. Da giovedì è previsto un lento peggioramento del tempo a causa di un minimo in avvicinamento da nordovest e temperature in calo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti pomeridiani sui settori orientali.

Precipitazioni: generalmente assenti, non si escludono isolati piovaschi sulle Prealpi orientali.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 16 e 21 °C, massime tra 32 e 37 °C.

Zero termico: tra 3500 e 4000 metri, dal pomeriggio in risalita fino a 4500 metri.

Venti: deboli o molto deboli di direzione variabile, dal pomeriggio con locali rinforzi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.