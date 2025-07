Previsioni Meteo Lombardia: graduale peggioramento, maltempo fino a sabato

MeteoWeb

“L’avvicinarsi di una struttura depressionaria dalle isole britanniche causerà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche: l’ingresso di una massa d’aria da sudovest, più umida ed instabile, porterà precipitazioni fino a sabato. Tra sabato e domenica, l’allontanamento della struttura depressionaria verso est, favorirà un temporaneo miglioramento. Lunedì aumento della variabilità, legata all’ingresso di aria più fresca dai quadranti nord occidentali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Oggi in pianura da sereno-poco nuvoloso a nuvoloso, altrove da poco nuvoloso a nuvoloso.

Precipitazioni: deboli sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle Prealpi e Alpi occidentali; in serata possibili anche sui settori della bassa pianura orientale.

Temperature: in pianura massime tra 30 e 34 °C.

Zero termico: tra 4000 e 4200 metri.

Venti: deboli di direzione variabile, con rinforzi associati ai fenomeni temporaleschi.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo prevalentemente nuvoloso, ampie schiarite sulla pianura in tarda serata.

Precipitazioni: al mattino sparse a carattere di rovescio o temporale sulle Prealpi e Alpi, nel pomeriggio deboli sulla bassa pianura orienatle, in serata possibili anche sui settori della bassa pianura, poi in esaurimento.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra 20 e 22 °C, massime tra 28 e 30 °C.

Zero termico: tra 3600 e 4000 metri.

Venti: deboli di direzione variabile, con raffiche più intense associate ai fenomeni temporaleschi.

